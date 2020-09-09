Москва, 9 сентября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса во всех странах находится на ранней стадии испытаний, потому новости о побочных эффектах у добровольца из США не следует сразу связывать с разработкой противовирусного средства. Об этом 9 сентября заявил гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Выявилось серьёзное нежелательное явление у пациента, у здорового добровольца. И, как отмечают представители компании, пока объяснения нежелательного явления не находят», — заявил Крючков.

В настоящее время данная вакцина от коронавируса проходит третью фазу испытаний — это очень большое исследование, в котором примут участие до 30 тыс. пациентов.

«Началось исследование в конце августа, то есть буквально недавно, во второй половине августа. Соответственно, сейчас прошло очень мало времени, но начался бурный набор пациентов, где-то 80 клинических центров участвует, и на этом этапе произошла приостановка клинического исследования для выяснения всех деталей произошедшего», — подчеркнул он.

Ранее британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановлении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в США из-за появления побочного эффекта у одного из пациентов. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.