Москва, 9 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В России не будут вводить иностранный язык в качестве обязательного для ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Минпросвещения РФ подготовило проект приказа по исключению иностранного языка из списка обязательных для сдачи в рамках Единого государственного экзамена. Данное решение, подчеркнули в ведомстве, было принято на основе заключения ряда специалистов.