Белоруссии не следует повторять ошибки Украины — депутат Рады
Минск, 9 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Украина пережила то, что сейчас происходит с Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире белорусского телеканала ATN.
Кива отметил, что жители Украины поверили в государственный переворот как в одно из достижений «демократии».
В итоге Украина потеряла часть территорий и населения, в стране разрушена экономика, а сама страна находится под внешним управлением, констатировал Кива.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса заявил, что за шесть лет после госпереворота детское население Украины сократилось на 40%.