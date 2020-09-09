Москва, 9 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Пресненский районный суд Москвы поступила жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

Оноре Домье, Защитник, 1826-1865

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По данным агентства, адвокат Эльман Пашаев в апелляционной жалобе просит отменить приговор Ефремову. Рассмотрение состоится в Московском городском суде, дата пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор, вынесенный 8 сентября российскому актёру Михаилу Ефремову, обжалован защитой.