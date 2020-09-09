Владивосток, 9 сентября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья взяла на контроль ликвидацию последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» в регионе. В частности, в Уссурийском, Находкинском, Партизанском городских округах и Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Хасанском районах, где введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Денис Нагаев Официальный сайт Правительства Приморского края Ликвидации последствий тайфуна «Майсак» в Приморском крае

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На 9 сентября в восьми населённых пунктах Приморского края так и не восстановлено электроснабжение — более 2,6 тыс. жителей остаются без света.

В четырёх районах отмечаются переливы 14 дорог, отрезаны от дорожного сообщения пять населённых пунктов.

Продолжается работа по определению ущерба и восстановлению повреждённых объектов.

«В целях защиты прав граждан, прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований законодательства о ЧС органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на вечер 7 сентября оставались без света объекты в пяти районах, где проживает 1950 человек. В ликвидации последствий тайфуна «Майсак» задействованы 122 бригады и 44 единицы техники.