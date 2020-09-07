Владивосток, , 11:59 — REGNUM В Приморье на вечер 7 сентября остаются без света объекты в пяти районах, где проживает 1950 человек. В ликвидации последствий тайфуна «Майсак» задействованы 122 бригады и 44 единицы техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Нет электричества в основном в частном секторе в Большом Камне, Партизанске, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах. В первую очередь восстанавливают электроснабжение в многоквартирных домах, на объектах соцкультбыта. Энергетикам Приморья помогают 20 человек и шесть единиц техники из Приамурья и Хабаровского края.

Большие сложности вызывают несанкционированные подключения к электросетям, что приводит к новым авариям.

«Многие частные владельцы сетей пытаются подключиться самостоятельно, и это заканчивается повторными отключениями. Ну и, естественно, это небезопасно. Хочу напомнить, что есть правила включения энергоустановок, если линия более высокого напряжения отремонтирована, то нужно своё энергосетевое хозяйство осмотреть и обязательно взаимодействовать с сетевой компанией», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье ещё не оправилось от ураганного тайфуна «Майсак», как на регион движется «Хайшен». Спасатели готовы к удару стихии.