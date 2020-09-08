Париж, 9 сентября, 2020, 00:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции осудило «произвольные задержания» и практику «вынужденной эмиграции» ряда членов Координационного совета белорусской оппозиции и многих протестантов из Белоруссии. Информация об этом появилась во вторник, 8 сентября, на сайте государственного ведомства.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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МИД Франции обратил особое внимание на ситуацию вокруг члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и призвал власти Белоруссии «прекратить свои действия», освободить задержанных и начать полномасштабный национальный диалог с представителями белорусского общества.

В министерстве также напомнили о поддержке Францией введения Европейским союзом (ЕС) санкций против представителей белорусских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, представители белоруской оппозиции пытались прорваться через белорусско-украинскую границу на легковом автомобиле, избавившись от пассажирки и едва не сбив пограничника.