Рабат, 9 сентября, 2020, 00:28 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 1941 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855

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По данным ведомства, всего в королевстве был подтвержден 75 721 случай инфицирования SARS-CoV-2. Уже выздоровели 57 239 пациентов с коронавирусной инфекций, из них 1143 — только за минувшие сутки. Также за 8 сентября в Марокко скончались еще 33 человека с COVID-19. С начала пандемии на марокканской территории от осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 1427 пациентов.

Отмечается, что последние несколько дней в Марокко зафиксирован резкий рост числа зараженных новой инфекцией. Крупные очаги заболевания COVID-19 были выявлены в Марракеше и в Касабланке.