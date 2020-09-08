Клермон-Ферран, Франция, 8 сентября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. В ходе визита в регион Овернь для встречи со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации президент Франции Эммануэль Макрон попросил дать ему «более легкую маску». Об этом сообщает France Info.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

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В ходе своего выступления перед студентами профессионального лицея в Оверне во вторник, 8 сентября, Макрон снял защитную медицинскую маску после того, как с ним произошел сильный приступ кашля. «Простите, я задыхаюсь», — сказал президент Франции и попросил дать ему стакан воды и «более легкую маску».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон встретился со студентами профессионального лицея в Оверне на юге страны. В своей речи глава государства обратил особое внимание на развитие в государстве «равенства возможностей».