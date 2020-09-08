Париж, 8 сентября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Ранее согласованная встреча глав МИД и военных ведомств России и Франции откладывается на более поздний срок, заявила 8 сентября журналистам официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

Париж

«На фоне текущей ситуации и после обмена мнениями с российской стороной, проведение заседания франко-российского Совета сотрудничества по безопасности переносится на более поздний срок», — заявила Аньес фон дер Мюль.

Указанная встреча франко-российского Совета сотрудничества по безопасности должна была пройти 14 сентября.

Предыдущее заседание франко-российского Совета сотрудничества по безопасности проходило 9 сентября 2019 года и было посвящено вопросам стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности был учрежден в 2002 году и до октября 2012 года функционировал на регулярной основе. Спустя почти семь лет, летом 2019 года, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о восстановлении этого формата взаимодействия.