Санкт-Петербург, 8 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Петербургских учителей и коллективы учреждений культуры премируют за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этот период они были не меньшими героями, чем медики: сумели сохранить интерес детей к образовательному процессу при переходе на дистанционное обучение, в непростых условиях подготовили выпускников к сдаче ЕГЭ.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Об этом градоначальник написал 8 сентября на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

По словам Беглова, премии в 200 тысяч рублей каждая получат десять лучших руководителей и 30 лучших учителей образовательных учреждений

«Наши музеи, театры, библиотеки не прекратили своей деятельности во время пандемии. Они стали инициаторами онлайн-трансляций на своих сайтах и в социальных сетях, поддерживали и подбадривали петербуржцев. Премии присуждены 17 учреждениям по восьми номинациям. Размер премиального фонда составляет 150 миллионов рублей», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.