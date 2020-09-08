Москва, 8 сентября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

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Ранее Тихонов был доставлен в Следственный комитет.

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — цитирует агентство слова источника.

Подробности дела пока не сообщаются.