Токио, 8 сентября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Председатель федерации экономических организаций Японии Кэйданрэн Хироаки Наканиси на пресс-конференции 7 сентября раскритиковал политику уходящего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета Mainichi.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Председатель Кэйданрэн провёл пресс-конференцию сразу после того, как покинул больницу после длительного лечения. Он вернулся к делам, хотя все ещё проходит медицинские процедуры.

Накасини отметил, что продолжит работу в качестве председателя Кэйданрэн, сказав: «Я хотел бы сказать: «Я ухожу», как это сделал премьер-министр Абэ, но нынешняя экономическая ситуация не позволяет мне сделать это».

Председатель, говоря о многолетнем управлении страной Абэ, подчеркнул:

«Япония могла бы занять новую позицию на международной арене, но пропустила возможность для экономического роста». Он также отрицательно отозвался об «абэномике», — специфической экономической политике Синдзо Абэ — назвав ее неэффективной.

Кроме того, Накасини выразил свое мнение о том, что причиной ухода Абэ стала его безынициативность в борьбе с коронавирусом.

Накасини отметил, что новая администрация окажется в сложной ситуации. Он также заявил, что Кэйданрэн будет сотрудничать с правительством, чтобы вместе найти баланс между мерами против распространения вируса и восстановлением экономики.