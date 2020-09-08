Минск, 8 сентября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил 8 сентября по телефону с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком ситуацию в постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

ИА REGNUM Акции протеста в Белоруссии

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"По просьбе нидерландской стороны В. Макей проинформировал о поствыборной ситуации в стране и перспективах ее развития, а также о позиции Белоруссии относительно посреднических инициатив различных региональных организаций и государств», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, с 9 августа десятки городов Белоруссии охвачены массовыми акциями протеста: противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют новых честных выборов, прекращения насилия со стороны силовиков и освобождения политзаключённых. Ряд стран и международных организаций предложили Белоруссии свои услуги по организации диалога властей и оппозиции.

Евросоюз заявил о применении санкций к официальному Минску. Бежавшие на Запад оппозиционеры призывают к максимальному давлению на режим Лукашенко.

В середине августа представители прозападной оппозиции создали Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии. Александр Лукашенко отказался вступать с ним в диалог.

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