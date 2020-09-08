Абу-Даби, 8 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Земельный департамент Дубая (DLD) заявил о том, что завершил процедуру интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в процесс оценки объектов недвижимости. Этот проект отражает стремление DLD предоставлять интеллектуальные услуги в соответствии с «безбумажной стратегией» Дубая и стратегией разумной трансформации правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай

Об этом сегодня пишет на своем интернет портале медиа-ресурс МЕ Construction News.

Задача интеграции была успешно выполнена отделом услуг в сфере недвижимости DLD. Для обеспечения эффективности предоставления таких услуг клиентам DLD будут предоставляться точные данные, основанные на интеллектуальных технологиях.

« DLD постоянно стремится укрепить лидирующие позиции Дубая как показательной модели умных городов в мире. Мы считаем, что этот инновационный интеллектуальный проект поможет нам поднять наш рейтинг в глобальных индексах производительности с точки зрения предоставления нашим клиентам лучших услуг — с высокой скоростью и прозрачностью. Эта задача становится всё более выполнимой, поскольку в настоящее время мы обладаем высококвалифицированными кадрами, которые обучены работе с этими технологиями, а также мы владеем лучшими приложениями, с которыми можно легко работать », — заявил директор департамента Султан Бутти бин Мейрен.

Услуга интеллектуальной оценки объектов недвижимости будет предоставляться в интеллектуальном приложении DLD — Dubai REST, доступном для Android и iOS.

Маджид Сакр Аль Марри, глава отдела услуг по регистрации недвижимости, назвал эту услугу важным шагом на пути предоставления качественных услуг с высоким уровнем производительности для обеспечения комфорта и удовлетворённости клиентов.

« Приложение разрабатывалось при участи частной компании, которую нам рекомендовала IT-консалтинговая группа Crayon. Это помогло нам добиться беспрецедентной надёжности ИИ при умной оценке объектов недвижимости и предоставить быстрые, качественные и надежные услуги », — сказал он.

Благодаря внедрению технологии ИИ, объекты недвижимости могут быть оценены без предварительного сбора необходимых документов в бумажном виде за счет выстроенной взаимосвязи локальных баз данных и внешних систем с использованием продвинутой модели ИИ, основанной на точных алгоритмах для анализа миллионов транзакций и данные с чрезвычайной точностью.

DLD ожидает, что проект поможет сократить время реализации оценочных услуг до 15 секунд и снизить их стоимость на 20%, а также повысить удовлетворенность клиентов на 90%.

В России еще в начале 2018 года «Сбербанк» запустил сервис оценки недвижимости на основе ИИ для оценки кредитного залога. Предполагалось, что это позволит почти мгновенно провести оценку и исключить человеческий фактор, а также сэкономить до 50% временных затрат на анализ объекта недвижимости. Однако технология не ушла дальше банковского сектора.

Развитие сектора Proptech (технологии, связанные с собственностью) в России тормозится их высокой стоимостью. Если первое поколение Proptech связывали в основном с вычислительными алгоритмами (анализ данных, оценка недвижимости), то главными элементами Proptech 2.0 стали маркетплейс, BigData (большие данные), Artificial Intelligence (AI, искусственный интеллект), технологии VR (виртуальной реальности), краудфандинг, технологией блокчейн.

По данным опроса, опубликованным ИА «Ведомости», в прошлом году всего 46% строительных и девелоперских компаний считали цифровую трансформацию стратегическим приоритетом, но только 4% из них были уверены, что получат значимый эффект от внедрения цифровых решений. Остальные просто не знают, как этот эффект измерить, более двух третей респондентов сообщили, что не довели инициативы до конца.