Москва, 8 сентября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Второй волны коронавируса бояться вряд ли стоит, заявил московский мэр Сергей Собянин, пишет 8 сентября «Вечерняя Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Глава российской столицы отметил, что сомневается в том, что в стране наступит вторая волна COVID-19. По его оценке, российская система здравоохранения справится с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в России нет второй волны пандемии COVID-19. Пока продолжается борьба с первой волной.