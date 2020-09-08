Москва, 8 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. На приговор суда повлиял «балаган» вокруг дела Михаила Ефремова. Об этом 8 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

Оноре Домье. Вы проиграли процесс, но вы должны быть удовлетворены моей речью! (фрагмент). 1848

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По мнению Михайлова, защита Ефремова сделала «всё возможное», чтобы актёр получил полный срок.

«Если бы не было этого балагана, который был устроен возле дела Ефремова, я думаю и суд отнёсся бы снисходительно к нему. И самое главное, люди, которые бы наблюдали за этим процессом, тоже бы испытали некое сочувствие к человеку, который оказался в такой ситуации. Но цирк с конями, который был устроен в суде, он, понятно, очень раздражал судью, и, естественно, раздражал, конечно, общество. Сегодня будут говорить о разных там заболеваниях — адвокат что, не понимал, что Ефремов болен? Он не понимал, что надо минимизировать приговор как таковой? Так нет, он делал всё возможное, чтобы Ефремову назначили полный срок», — сказал он.

Эксперт считает, что назначенное судом наказание является адекватным.

«Оно адекватное даже исходя из того, что не было никакого раскаяния. И первое заявление Ефремова, что он просит прощения и раскаивается в содеянном, потом было дезавуировано. Я не сомневался, что срок будет максимальный и адекватный. Люди не злопыхатели и не злорадствуют. Если человеку назначен реальный срок, вопрос даже не в том, сколько он отсидит, а в том, что срок назначен независимо от какого-то социального положения или авторитета. Приговор суда воспринят всеми как справедливый», — отметил Михайлов.