Москва, 8 сентября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. На торгах в Европе 8 сентября нефть сорта Brent подешевела на 4,4%, до $40,08 за баррель. Покупатели не смоли удержать уровень $41,55, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

«Увеличение случаев заражения коронавирусом по всей Европе, США и в Индии ослабляют спрос на более рискованные активы.

Плюс давление на рынок оказала новость, что Саудовская Аравия снизила октябрьскую официальную отпускную цену на нефть Arab Light, которую она продает в Азии.

Фондовые индексы Европы и фьючерс на индекс SP500 перешли в красную зону на фоне эскалации напряженности между США и Китаем. США рассматривают вопрос о запрете экспорта на хлопковые товары из китайской провинции Синьхуа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует положить конец зависимости Америки от Китая. Если на американской сессии давление усилится, то на горизонте появится уровень $37,50», — пояснил эксперт.

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