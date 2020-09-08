Москва, 8 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Осуждённый за пьяное ДТП актёр Михаил Ефремов будет помещён в камеру карантинного отделения. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Следите за развитием событий в трансляции: «Оглашение приговора Михаилу Ефремову — трансляция»

В УФСИН рассказали, что после приговора Пресненского суда Ефремов направлен в один из московских следственных изоляторов. Там он пройдёт медосмотр и будет помещён в камеру карантинного отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Михаил Ефремов осуждён на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы.