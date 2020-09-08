Санкт-Петербург, 8 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавируса у населения сформировалась иммунная прослойка к COVID-19. По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгения Антипова, иммунитет к нему могут иметь от 600 тысяч до 1,4 млн петербуржцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, точной цифры по иммунной прослойке нет, она разнится от 600 тысяч до 1,4 млн человек.

«Это говорит о том, что нишу, которую раньше занимал COVID-19, сейчас займут другие респираторные инфекции», — пояснил спикер.

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Медикам предстоит четко распределить заболевших острыми респираторными инфекциями и коронавирусной, поскольку первые симптомы у них очень похожи.

«Если мы эффективно вакцинируем население, мы сократим общее количество случаев ОРВИ и разнообразие вирусов, с которым мы имеем дело», — резюмировал Антипов.

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