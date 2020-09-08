Санкт-Петербург, 8 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Смольный не сможет обеспечить всех жителей Санкт-Петербурга вакциной от гриппа, поэтому администрации районов и работодатели должны за собственные средства закупить вакцину и привить своих сотрудников от гриппа и ОРВИ, прежде чем начнется сезонный подъем заболеваемости. Об этом 8 сентября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, в конце августа на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Санкт-Петербурга был утвержден комплексный план профилактических противоэпидемических мероприятий в сезон 2020−2021 годов. Также была поставлена задача — привить не мнее 60% населения города.

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«Это серьезная задача, серьезная нагрузка на учреждения здравоохранение и не только. В складывающейся ситуации имеющиеся поставки федеральных вакцин не обеспечат 60% охват. Поэтому здесь нужно очень серьезно подойти как администрации районов, так и руководителям крупных предприятий и учреждений. Нужно чтобы они изыскали средства для того, чтобы защитить работников и, за счет собственных средств, вакцинировать их», — пояснила Чхинджерия.

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В первую очередь федеральная вакцина будет предназначена для вакцинации групп риска и охват таких групп должен быть не менее 70%, а медицинских работников еще выше — 90 — 95%.

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