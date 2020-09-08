Варшава, 8 сентября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал политический кризис в Белоруссии в интервью для Gazeta Polska Codziennie.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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По мнению дипломата, «в белорусском обществе исчез страх перед властью, люди готовы бороться за преобразования своей страны»:

«Это привело к тому, что руководство республики утратило легитимность и удерживается лишь благодаря силе».

В интервью Збигнев Рау задается вопросом, «находится ли сегодня Беларусь в состоянии польского 1979-го или 1989-го годов», когда в Польше были народные восстания, а «Папа Иоанн Павел II говорил о сошествии Святого Духа».

Министр также отметил, что Россия стремится оставить Белоруссию в сфере своего влияния, но также хочет улучшить отношения с Западом. По мнению Рау, «это очень сложная ситуация для Владимира Путина», которая привела к тому, что в США и ЕС обсуждают отказ от проекта «Северный поток — 2».