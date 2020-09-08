Москва, 8 сентября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Вряд ли соизмерение прожиточного минимума и получаемого предпринимателем дохода поможет решить ключевую задачу — стимулировать предпринимательскую деятельность и сделать частный бизнес желанной и престижной территорией для проявления собственного предпринимательского таланта, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя введение нулевой ставки налога для самозанятых.

Старик за работой

«В России к началу сентября 2020 года количество зарегистрированных самозанятых едва превысило 1 миллион человек. За последние 20 месяцев, по данным ФНС, самозанятые обнародовали доходы в размере 130 миллиардов рублей.

Таким образом, это значит, что в среднем ежемесячно микропредприниматель зарабатывает в России около 6500 руб. Эта цифра не должна шокировать: в стране по-прежнему сегмент «белых» зарплат не растет, а в период самоизоляции более 80% самозанятых не смогли получить доход, то есть попросту сидели дома без дела.

Для реализации возможности хорошо зарабатывать нужна продуманная комплексная программа, включающая обучение, льготный период налогообложения, стимулирование развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Ни на прожиточный минимум, ни на доходы самозанятого прожить невозможно. Проблема никуда не денется, но в статистических отчетах будет все гладко с хорошей динамикой роста микропредпринимателей, однако большинству из них пока суждено находиться за чертой бедности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий самозанятым не платить налог, если доходы не превышают прожиточный минимум, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России».

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