Норильск, Красноярский край, 8 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Норильском городском округе (Красноярский край), где в конце мая 2020 года произошёл разлив нефтепродуктов, завершены все аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

24.mchs.gov.ru Работы по ликвидации ЧС в Норильске

По данным ведомства, соответствующее решение было принято на совещании, которое провёл начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Лисин. 7 сентября он совершил облёт территории, где произошло ЧП.

По словам Лисина, завершён третий этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального характера в Норильском городском округе.

«Я в этом лично убедился в ходе авиаразведки», — подчеркнул он.

Мероприятия по ликвидации ЧС федерального характера проводились поэтапно. На первом этапе разлив нефтепродуктов локализовали, установив боновые заграждения. Всего была установлена 101 линия боновых заграждений общей протяжённостью 3476 м.

На втором этапе собирали топливно-водяную смесь и загрязненный поверхностный грунт. Береговую линию и загрязненную территорию зачистили сорбентом.

Всего с начала работ собрано порядка 34 500 кубометров топливно-водяной смеси, в том числе почти 26 000 кубометров — с акватории рек.

На третьем этапе подрядные организации занимались перекачкой топливно-водяной смеси на склад временного хранения в районе хвостохранилища «Лебяжье».

По данным МЧС, сейчас проводится четвёртый этап — сепарация водно-дизельной смеси и утилизация воды.

Дальнейшие работы по утилизации загрязнённого грунта и реабилитации загрязнённых территорий силами подрядных организаций предусмотрены в разработанном плане.

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К ликвидации ЧС привлекались 743 человека, 301 единица техники, в том числе 136 человек и 16 единиц техники от МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК разрушился резервуар с дизельным топливом. В результате в ближайшую реку попало около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По оценкам Росприроднадзора, водным объектам был нанесён ущерб в размере 147,46 млрд рублей, почвам — в 738,6 млн рублей. После аварии в Норильске была объявлена ЧС федерального характера.