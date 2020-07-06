Москва, , 18:52 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) завершила оценку вреда, нанесенного крупным разливом топлива в Норильске, сообщает 6 июля пресс-служба ведомства.

Ущерб водным объектам оценивается в 147,46 млрд рублей, вред, нанесенный почвам оценен 738,6 млн рублей. Всего 148 млрд 198,6 млн рублей. Требование о добровольном возмещении ущерба направлено в НТЭК, входящую в группу «Норникель»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК разрушился резервуар с дизельным топливом, в результате около 21 тыс. тонны нефтепродуктов попало в ближайшую реку.

Ликвидация последствий этой аварии продолжается до сих пор.

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