Москва, 8 сентября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Следите за развитием событий в трансляции: «Оглашение приговора Михаилу Ефремову — трансляция»

Суд решил, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Также суд обязал возместить пострадавшим моральный вред.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Гособвинение просило отправить подсудимого в колонию общего режима на 11 лет.

Суд установил, что вина Ефремова в аварии является доказанной.