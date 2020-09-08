Москва, 8 сентября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Пресненский райсуд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагментт). 1519

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Смертельная авария произошла 8 июня на Смоленской площади столицы.

По словам судьи, Ефремов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

В Пресненском суде 8 сентября судья зачитывает приговор Михаилу Ефремову.

Как сообщало ИА REGNUM, у здания суда собралась группа поддержки актёра. В их числе его коллега Никита Джигурда, заявивший, что за рулём машины находилась женщина.