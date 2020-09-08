Москва, 8 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 5099 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 695. Далее следуют Петербург — 210, Ростовская область — 147, Нижегородская область — 146, Подмосковье — 135, Ставрополье — 124.

Всего с начала распространения вируса в РФ выявили 1 млн 35 тыс. 789 случаев заражения.