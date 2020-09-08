Москва, 8 сентября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Минтруд РФ предлагает сделать новогодними выходными в 2021 году даты с 1 по 10 января. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Борис Кустодиев. Зима. 1916

Согласно документу, в 2021 году предлагается установить выходные дни с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. При этом 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

При этом в силу совпадения некоторых праздников и выходных дней ведомство предложило перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести выходной с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Список выходных дней на 2021 год создавался «с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», отмечают в Минтруде.