Москва, 8 сентября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. В Москве у станций метрополитена начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Всего открыто 40 мобильные пунктов, сообщается на портале мэра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прививка от гриппа

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В каждом мобильном пункте дежурят по две машины скорой помощи. Чтобы сделать прививку от гриппа нужен паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Прививочная кампания против гриппа в России стартовала досрочно

С начала сентября прививки от гриппа сделали около 100 тысяч человек (это в 1,2 раза больше, чем в 2019 году), из них более 33 тысяч человек— в мобильных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве работают около 450 точек вакцинации от гриппа.

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