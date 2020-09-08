Москва, 8 сентября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 7 сентября в минусе. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,83%, до $41,96, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена снижалась до $41,64. Давление на рынок оказала новость, что Саудовская Аравия снизила октябрьскую официальную отпускную цену на нефть Arab Light, которую она продает в Азии.

В США и Канаде биржи не работали, поэтому не было активности на нефтяном рынке. Давление на рынок также исходит от продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе в США и Индии. От сильного падения цен сдерживают новости о вакцинах.

Официальные лица Австралии заявили, что ожидают получить свои первые партии вакцин в январе, и отметили, что вакцины могут обеспечить «многолетнюю защиту».

В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине.

Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Об этом он заявил 7 сентября на пресс-конференции в Белом доме.

Сегодня, 8 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется по цене $41,88. Если торги в Европе откроются снижением по доллару и ростом по фондовым индексам, то вполне вероятно увидеть восстановление цен на Brent до $43,15.

В противном случае продавцы нанесут еще один удар по покупателям, что тем придется отступать к уровню $39,50. В этом случае чаша весов окажется на стороне продавцов, в связи с чем возрастут риски падения до $32 за баррель.

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