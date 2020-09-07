Лондон, 8 сентября, 2020, 01:13 — ИА Регнум. Выход в море для участия в учениях отложил на сутки авианосец британских ВМС Queen Elizabeth в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди членов команды, сообщает агентство PA со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

Andrew Bone Авианосец «Queen Elizabeth»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Судно должно было выйти с военно-морской базы в Портсмуте. Коронавирус выявили у «менее десяти» членов экипажа корабля. Пациентов доставили на сушу и изолировали в казармах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле более одной тысячи носителей коронавируса нового типа обнаружили среди моряков французского авианосца «Шарль де Голль».