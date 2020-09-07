Афины , 7 сентября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Число случаев коронавирусной инфекции среди беженцев в лагере «Мория» на Лесбосе к вечеру 7 сентября увеличилось до 17, сообщает агентство Reuters.

thomas_gruber Лесбос

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Министр миграции Нотис Митарачи сообщил, что власти начали массовые проверки на COVID-19 в лагере, к настоящему моменту их проведено 1600.

Всего в лагере «Мория» в скученных условиях проживает до 12 000 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. О начале вспышки в лагере стало известно только 7 сентября.

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