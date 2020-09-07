Лондон, 7 сентября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. По мнению аналитиков PVM Oil Associates, мировые цены на нефть продолжат падать после перехода рынка в «красную зону» на прошлой неделе, 7 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Настроение рынка стало пессимистичным… непосредственный риск смещен в сторону снижения» , — отмечает стратег PVM Тамас Варга.

На снижение котировок влияет как снижение спроса на бензин в США, так и страх «новой волны» эпидемии коронавируса в странах Европы и Азии.

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