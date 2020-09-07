Москва, 7 сентября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой о том, что российские стационары по-разному оформляли летальные исходы среди пациентов с COVID-19, поэтому статистика смертей среди людей с этим диагнозом неточна, «не основано на анализе статистических данных по стране».

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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Выводы Самойловой основаны на данных, полученных «в ходе проверок отдельных медицинских организаций». Об этом сообщил 7 сентября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко «Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата».

К сказанному министр добавил, что возглавляемое Самойловой ведомство должно заниматься другим — выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и контролировать их устранение.

Как сообщало ИА REGNUM, Самойлова ранее заявила, что в одних российских больницах летальные исходы среди пациентов с COVID-19 практически все шифровались как смерть от заболевания коронавирусной инфекции, в других — они по большей части учитывались как смерти от других заболеваний.