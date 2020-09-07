Вильнюс, 7 сентября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов взять на себя ведущую роль в посредничестве между властями Белоруссии и «оппозицией», сообщает 7 сентября пресс-служба президента этой прибалтийской державы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

Отмечается, что к такой мысли Науседа пришел после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию в Белоруссии и возможное сотрудничество Литвы и Украины.

«Глава Литвы добавил, что наша страна готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. По словам президента, это обязанность Литвы как свободного государства — члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов. По утверждению главы страны, не что иное как поддержка Исландии, оказанная Литве 30 лет назад в период восстановления нашей независимости, вдохновила лидеров и гражданское общество государства добиваться свободы. Таковой и является миссия Литвы и других европейских государств, поддерживающих нашу инициативу по посредничеству», — сообщает пресс-служба президента Литвы.

Власти Белоруссии никак не отреагировали на такое смелое предложение президента соседней державы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Минск пообещал оставить порты Прибалтики без потока своих экспортных грузов из-за участия этих стран в поддержке белорусской «оппозиции», требующей передачи власти.