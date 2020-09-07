Лондон, 7 сентября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились в ходе торговой сессии 7 сентября, нефть Brent установилась вблизи $42 за баррель, WTI находится на $39 за баррель.

Добыча нефти

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 64 цента (1,50%), до $42,02 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $41,64 — $42,42 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 69 центов (1,73%), до $39,08 за баррель. Диапазон WTI — от $38,57 до $39,53 за баррель.

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