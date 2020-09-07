Курск, 7 сентября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В администрации Курской области рассказали подробности о выявленных за первую учебную неделю случаях заражения коронавирусом в школах и детском саду, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Школьный автобус

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В школе № 25 областного центра положительный тест выявили у ученика 11 класса. В Дьяконовской школе Октябрьского района коронавирусом заразился учитель, в детском саду Железногорска — кухонный работник.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по каждому случаю. Классы, в которых были зафиксированы заражённые, перевели на дистанционное обучение. Помещения дезинфицируют. При необходимости у тех, кто контактировал с заражёнными, возьмут тесты.

В детском саду в Железногорске помещения уже обработали, а контактные лица уже сдали тесты на коронавирус — пока все результаты отрицательные. Детский сад не работает, воспитанников временно перевели в детсад №2.

Ещё один случай был выявлен в школе № 4 в городе Курчатове, однако там мерами профилактики занимается Федеральное медико-биологическое агентство.