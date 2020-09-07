Вильнюс, 7 сентября, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Россия намерена предпринять все усилия для скорейшего присоединения Белоруссии, заявил 7 сентября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью порталу «15 min. lt».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

По его словам, это будет сделано «каким-то образом», но всё это произойдет «на наших глазах».

«Я полагаю, что сделают всё, чтобы ее быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут всё происходит на наших глазах», — сказал Линкявичюс.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва наряду с Польшей открыто и активно оказывает поддержку белорусской «оппозиции», которая с 9 августа организует протесты и массовые беспорядки, требуя передачи власти в свои руки.