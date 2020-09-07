Екатеринбург, 7 сентября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. В Свердловской области снова продлён режим самоизоляции для лиц с хроническими заболеваниями и граждан в возрасте старше 65 лет. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Сейчас ограничения продлены до 14 сентября. Гражданам из групп риска предписано оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим действовал до 7 сентября. На Среднем Урале его продлевают каждую неделю.