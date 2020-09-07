Москва, 7 сентября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Эксперты Высшей школы экономики высоко оценили позиции Москвы при составлении рейтинга мировых мегаполисов по эффективности экономической политики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица в Москве

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Исследование было проведено специалистами Института государственного и муниципального управления и факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Рейтинг составлялся по трём основным критериям: ситуация на рынке труда (вес в общем рейтинге 40%), восстановление экономической активности после карантинных ограничений (30%) и степень готовности цифровой инфраструктуры города (30%). Всего в список вошло 15 крупнейших мегаполисов мира, включая Москву и Санкт-Петербург.

Первое место в рейтинге занял Сеул, на втором месте оказался Шанхай, а Москва заняла в списке третье место. В первую пятёрку вошли также Сингапур и Стокгольм.

Санкт-Петербург занял в рейтинге седьмое место, а худшие показатели среди проанализированных мегаполисов оказались у Лондона, Берлина и Монреаля.