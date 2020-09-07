Милан, Италия, 7 сентября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщили его лечащие врачи в понедельник, 7 сентября.

European People's Party Сильвио Берлускони

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83-летний политик был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаила 3 сентября с двусторонней пневмонией — которая, по мнению врачей, была вызвана заражением коронавирусом.

По данным на7 сентября, в Италии умерли35 553человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на12(днем ранее — на 8). Выздоровели210 238человек, за сутки этот показатель увеличился на 223 (днем ранее — на 405). Число подтвержденных носителей выросло на 1108 (днем ранее — на 1297). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет278 784.

В настоящее время заражены32 993человека— на915больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже пять недель, за это время оно увеличилось почти втрое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.