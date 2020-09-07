Женева, Швейцария, 7 сентября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Нынешняя пандемия коронавируса — не последняя, сообщил 7 сентября журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

Гебрейесус «Это не последняя пандемия».

Глава всемирной организации добавил, что эпидемии — не что-то из ряда вон выходящее, а в некотором смысле «часть жизни».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Так что нужно, извлекая уроки, отметил Гебрейесус, быть готовым к «следующей» гипотетической пандемии.

ИА REGNUM) состоит в том, что здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право». Гебрейесус «Один из них (уроков — прим.) состоит в том, что здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте 2020 г.