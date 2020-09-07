Афины , 7 сентября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Девять случаев COVID-19 выявлено в лагере беженцев «Мория» на греческом острове Лесбос 7 сентября сообщает агентство Reuters.

Ggia Мигранты

«На данный момент в лагере «Мория» девять заболевших. Это число может увеличиться» , — сообщил агентству представитель Министерства здравоохранения Греции на условиях анонимности.

В лагере для нелегальных мигрантов «Мория» в скученных условиях проживает около 12 000 человек, в основном беженцев с Ближнего Востока.

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