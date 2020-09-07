Вашингтон, 7 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В ходе военных учений на ракетном полигоне Уайт-Сандс в американском штате Нью-Мексико военные США смогли сбить воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету из 155-мм самоходной гаубицы M109 Paladin, сообщает 7 сентября Breaking Defense.

Defenseimagery.mil Самоходная гаубица M109 Paladin

Имитатор ракеты был уничтожен во время демонстрации характеристик усовершенствованной системы управления боем Advanced Battle Management System (ABMS).

«Крылатую ракету» удалось сбить новым сверхскоростным снарядом, летящим со скоростью до 5 Махов.

В ходе этой демонстрации шесть воздушных мишеней BQM-167 Skeeter были поражены не только сверхскоростными снарядами из гаубицы, но и ракетами AIM-9 Sidewinder, запущенными с истребителя F-16 Fighting Falcon и ударного беспилотника MQ-9 Reaper.

По словам генерала Глена Ван Херка, начальника Северного командования Вооруженных сил США, управляемые искусственным интеллектом системы вооружения могут успешно действовать в бою с такими вероятными противниками США как вооруженные силы России или Китая.