Москва, 7 сентября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на «определённые трудности», сообщил 7 сентября журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Новак «Этот проект будет реализован».

Российский министр добавил, что «Северный поток — 2» — это «долгосрочный проект на многие десятилетия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в политических кругах Германии вопрос замораживания «Северного потока — 2» встал из-за скандала с мнимым отравлением «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального.