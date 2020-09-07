Чебоксары, 7 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 7 сентября, выпала из окна и разбилась насмерть семилетняя девочка. По данному факту правоохранители проводят проверку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

ЧП произошло в одном из домов, расположенных по улице Гражданская в Чебоксарах.

«По предварительным данным, семилетняя девочка, оставшись в квартире без присмотра взрослых, упала с оконного проёма застекленного балкона с высоты четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — говорят в следственном управлении.

По предварительной информации прокуратуры, в момент происшествия в квартире находился ещё один малолетний ребенок.

По данному факту правоохранителями проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире.

В следственном управлении и прокуратуры призывают родителей быть предельно бдительными, не оставлять детей дошкольного и младшего школьного возраста «в квартире одних даже на короткое время». И напоминают, что открытые окна без специализированных запорных устройств (так называемых «детских замков») представляют для них серьезную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Чебоксарах в одном из домов по улице Талвира выпал из окна квартиры на девятом этаже трёхлетний мальчик. 3 августа в Канаше из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по проспекту Ленина, выпал двухлетний ребенок. Оба они скончались на месте происшествия.

Подробнее: В Чувашии ещё один ребёнок погиб после падения из окна