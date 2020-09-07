Минск, 7 сентября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Глава правительства Белоруссии Роман Головченко прошел вакцинацию от коронавируса, сделав прививку российской вакциной, сообщила 7 сентября журналистам пресс-секретарь главы белорусского кабмина Александра Исаева.

Government.ru Роман Головченко (слева)

По её словам, прививка была сделана еще 3 сентября, и сейчас Головченко чувствует себя отлично.

«Премьер-министр привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России. Чувствует себя отлично», — сказала Александра Исаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу прошел вакцинацию от коронавируса и рекомендовал всем пользоваться для этого российской вакциной.

Напомним, в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V».