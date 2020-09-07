Екатеринбург, 7 сентября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге детский сад «Радуга» закрыт на карантин. Причиной стала коронавирусная инфекция, написал в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

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По его словам, COVID-19 заболел педагог этого учреждения. В детском саду № 67 по той же причине были закрыты две группы. А в детсадах № 75, где и № 339, где, соответственно, выявлены заболевшие ребёнок и педагог, приостановили по одной из групп.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса изменились планы в шести школах Екатеринбурга. Две из них перевели на онлайн-режим обучения.