Белград, 7 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Сербская авиакомпания Air Serbia предоставила пассажирам возможность бесплатного изменения даты поездки для билетов, приобретенных до 15 сентября 2020 года.

(сс) Mark Harkin Самолет авиакомпании Air Serbia

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Как сообщили в авиакомпании, эта мера распространяется на все направления сети Air Serbia, кроме Нью-Йорка, и действует до 31 марта 2021 года.

Пассажиры могут изменить дату полета бесплатно, неограниченное количество раз, в любое время и не позднее, чем за день до запланированной поездки.

Директор по коммерции и стратегии Air Serbia Иржи Марек сказал, что из-за ситуации, вызванной последствиями пандемии коронавируса, они хотели удовлетворить потребности пассажиров и предоставить им больше гибкости в организации своих поездок.